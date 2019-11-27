‎ضبط المتهمين بسرقة خزينة من داخل محل بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مرتكبي واقعة سرقة خزينة بداخلها مبلغ مالي وأوراق من داخل محل بمنطقة الدرب الأحمر.

تبلغ للمقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من صاحب محل كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي، بعض الأوراق.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

وتوصلت تحريات العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، إلى أن مرتكبي الواقعة شخصان لهما معلومات جنائية سائق مركبة "توك توك"، عامل ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم تحديد مرتكبيها شخصين، لهما معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عبد الرحمن عاشور، معاون المباحث، من ضبطهما وبمواجهتهما اعترقا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبلغ المالي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والعميد هشام مرتضي، مأمور قسم الدرب الأحمر، إلى النيابة العامة.

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