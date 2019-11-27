أخبار مصر | عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى، اليوم، 16 محافظا جديدا و13 نائبا للمحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

وكانت مصادر قد أكدت أن المحافظون الجدد هم: عبد الحميد عبد العزيز القليوبية وجمال نور الدين كفر الشيخ، وعصام سعد إبراهيم اسيوط، وأحمد عبد الله الأنصاري الفيوم، وطارق رحمي الغربية، وطارق الفقي سوهاج، ومحمد الشريف إسكندرية، وخالد شعيب مطروح، وأشرف الدرديرى قنا، وشريف فهمى بشارة اسماعيلية، واشرف عطية عبد البارى اسوان، وعمرو حنفى البحر الاحمر، ابراهيم الشهاوى منوفية، ومحمد هانى جمال الدين بنى سويف، واسامة القاضى المنيا، ايمن مختار الدقهلية.