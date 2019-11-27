أخبار مصر | محافظ القاهرة: استعدادات خاصة لاستقبال معرض القاهرة الدولي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: استعدادات خاصة لاستقبال معرض القاهرة الدولي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب المصرية أكد خلال الاجتماع على دعم محافظة القاهرة بالكامل لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51 والمقرر انطلاقه فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وتقديم كافة التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة وتقديم خدماته لزائريه ورواده من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام .

وطالب المحافظ خلال اللقاء من رئيس الهيئة العمل على توفير منافذ لبيع الكتب بأسعار مخفضة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقيمها المحافظة كحي الاسمرات والمحروسة وأهالينا وتقديم خدمة ثقافية لأهالي هذه المناطق أسوة بما هو جارى حالياً بافتتاح فرع لبيع الكتب بحي عين شمس لخدمة أبناء الحي والمناطق المحيطة بها .

وأشار د. هيثم الحاج رئيس الهيئة بأن المعرض هذا العام يشهد إقبالا كبيراً من العارضين والدول المشاركة بزيادة 25 % عن العام السابق نتيجة ما حققه المعرض في العام السابق من مبيعات وأنه قد تم مراعاة توفير مكان للعارضين من سور الأزبكية .. وسيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض من خلال تطبيق على الموبايل وكذلك توقع انخفاض الأسعار عن العام الماضي .

شهد اللقاء د . أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية للكتاب .