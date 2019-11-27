أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل جديدة عن زلزال كريت الذى هز مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل جديدة عن زلزال كريت الذى هز مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح محمود القومي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية السابق، إن زلزال بقوة 6.2 ضرب مصر في حدود الساعة التاسعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباح اليوم الأربعاء وشعر به سكان المدن الساحلية ومحافظة الإسكندرية ومطروح ومناطق الدلتا وحتى مدينة القاهرة والجيزة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مركز الزلزال كان جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط التى وتبعد عن مدينة مطروح حوالي 650 كيلومتر.

وأكد صلاح أن الزلزال قوته 6.2 عشرة درجة على مقياس ريختر ويعتبر من الزلزال متوسطة الشدة ويحدث باستمرار فى هذه المنطقة التى تمتد من جزيرة قبرص شرقا وتمتد غربا إلى جزيرة كريت ثم إلى الجزائر والمغرب ويعتبر منطقة تقارب ما بين قارة أفريقيا وأوروبا ويحدث عبر هذا التقارب على فترات متقاربة ولكن شدتها بتكون بمقياس درجتين أو ثلاثة فلا يشعر به المواطنين.

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وأشار صلاح إلى أنه عندما تزيد عن 5 درجة تكون محسوسة خصوصا إذا كان العمق حوالي 40 كيلو متر يعتبر من الزلازل السطحية التي تؤثر على المنطقة الساحلية خصوصا منطقة الدلتا لأنه ذى طبيعة طينية أما المدن ذات الطبيعة الصخرية تقلل من الإحساس باللذة.

وأكد الزلزال الذى حدث صباح اليوم لم يخالف اى أضرار على المدن المصرية لأنه مركز الزلزال يبعد 650 كيلو عن أقرب المناطق المصرية وهى مناطق الساحل.

وأضاف صلاح للفجر أن سكان الجيزة والقاهرة شعروا بهزة خفيفة لأن المسافة تبعد بحوالى 1200 كيلو متر عن مركز الزلزال ولكن كان تأثيره قوي على مناطق الساحل والإسكندرية والدلتا نظرا لقرب المسافة.