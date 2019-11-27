أخبار مصر | لفتة إنسانية وعقاب.. آخر أعمال محافظ الغربية قبل رحيله في حركة المحافظين الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية وعقاب.. آخر أعمال محافظ الغربية قبل رحيله في حركة المحافظين الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لفتة إنسانية من اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية خلال لقاء المواطنين الذى عقد أمس بالديوان العام للمحافظة ولقائه بأحد المواطنين ذوى القدرات الخاصة الذى طلب كرسي متحرك كهربائي نظرًا لظروفه، فعلى الفور وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالغربية بإحضار كرسي خلال اللقاء.

حيث قام بتسلميه للمواطن الذى أعرب عن سعادته بسرعة الإستجابة وتلبية مطلبه، كما وجه أيضًا بعرض موقف المواطن على لجنة صندوق الإسكان لبحث إمكانية توفير شقة إيواء عاجل له.



وخلال اللقاء أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بإيقاف مدير مدرسة محلة روح الابتدائية المسئول عن المدرسة خلال الفترة التي تم إعتداء أحد المواطنين على طالبة داخل المدرسة عن العمل لحين إنتهاء التحقيق مع تعين مدير جديد للمدرسة الحالية التي يعمل بها، جاء ذلك بناءً على شكوى أحد المواطنين نيابة عن أولياء أمور الطلاب بالمدرسة. وخلال اللقاء أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بإيقاف مدير مدرسة محلة روح الابتدائية المسئول عن المدرسة خلال الفترة التي تم إعتداء أحد المواطنين على طالبة داخل المدرسة عن العمل لحين إنتهاء التحقيق مع تعين مدير جديد للمدرسة الحالية التي يعمل بها، جاء ذلك بناءً على شكوى أحد المواطنين نيابة عن أولياء أمور الطلاب بالمدرسة. كما وجه أيضًا بقيام مديرية التنظيم والإدارة بالغربية بإتخاذ كافة الإجراءات لتوفير درجة مالية لممرضة بمديرية الصحة لنقلها إليها نظراَ لظروفها، ونظرًا لتقدم مدرسة بالمعهد الفني للتمريض بشكوى تتضرر من عدم تطبيق قواعد صرف المكافآت بالمعهد.