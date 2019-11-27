أخبار مصر | لفتة إنسانية وعقاب.. آخر أعمال محافظ الغربية قبل رحيله في حركة المحافظين الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية وعقاب.. آخر أعمال محافظ الغربية قبل رحيله في حركة المحافظين الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث قام بتسلميه للمواطن الذى أعرب عن سعادته بسرعة الإستجابة وتلبية مطلبه، كما وجه أيضًا بعرض موقف المواطن على لجنة صندوق الإسكان لبحث إمكانية توفير شقة إيواء عاجل له.
وخلال اللقاء أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بإيقاف مدير مدرسة محلة روح الابتدائية المسئول عن المدرسة خلال الفترة التي تم إعتداء أحد المواطنين على طالبة داخل المدرسة عن العمل لحين إنتهاء التحقيق مع تعين مدير جديد للمدرسة الحالية التي يعمل بها، جاء ذلك بناءً على شكوى أحد المواطنين نيابة عن أولياء أمور الطلاب بالمدرسة.
كما وجه أيضًا بقيام مديرية التنظيم والإدارة بالغربية بإتخاذ كافة الإجراءات لتوفير درجة مالية لممرضة بمديرية الصحة لنقلها إليها نظراَ لظروفها، ونظرًا لتقدم مدرسة بالمعهد الفني للتمريض بشكوى تتضرر من عدم تطبيق قواعد صرف المكافآت بالمعهد.
وخلال اللقاء كلف محافظ الغربية بقيام مديرية التضامن الاجتماعى بمراجعة موقف أحد المواطنين مع وزارة التضامن الاجتماعى نظرًا لإلتماس المواطن بتوفير معاش تكافل له والإفادة بأسباب تأخير صرف المعاش رغم إستحقاقه للصرف، مع قيام المديرية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتوفير مبلغ شهري للمواطن لحين صرف المعاش.
واستجابة لمطلب مواطن أخر باللقاء وجه محافظ الغربية بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه من مؤسسة التكافل له نظرًا لظروفه الصحية والمعيشية، وكذا قيام مدير المديرية بلقاء المواطن غدًا لإنهاء إجراءات إعادة الكشف الطبي عليه نظرًا للمستجدات الطبية التي طرأت على حالته.
كما كلف أيضًا بصرف 1000 جنيه إعانة من مؤسسة التكافل لمواطن أخر لحين إستلام الكارت الخاص بصرف معاش التكافل الخاص به. وشهد اللقاء أيضًا توفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لمواطنين تقدموا بطلبات توفير فرص عمل.
ونظرًا لتقدم مواطنة بشكوى تتضرر من إنشاء شارع على قطعة الأرض ملكها في المخطط التفصيلي وجه محافظ الغربية بقيام حي أول طنطا بإيقاف إستخراج أي شهادات صلاحية للقطع الخاصة بذات الشارع موضوع الشكوى لحين إنتهاء التخطيط العمراني من إعادة دراسة المخطط التفصيلي للمنطقة وعرضه على السلطة مع مراعاة الإنتهاء من الدراسة والعرض قبل المجلس التنفيذي القادم.
كما كلف أيضًا بقيام مركز ومدينة طنطا بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لإتخاذ الإجراءات القانونية خلال إسبوع ضد مغسلة سيارات مخالفة بقرية محلة مرحوم حيث تقدم مواطن باللقاء بشكوى يتضرر منها.
وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية بقيام مركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي لإدراج الأعمال المخالفة على قطعة أرض مساحة 16 قيراط ضمن أعمال إستكمال الموجة 14 نظرًا لتقديم أحد المواطنين بشكوى خلال اللقاء.
وكذا قيام مركز ومدينة السنطة بمعاينة أحد الشوارع بقرية تطاى على الطبيعة والمخطط التفصيلي وإعداد مذكرة بالموقف الحالي بالإشتراك مع التخطيط العمراني بالمحافظة متضمنة الرأي لإعتماده وذلك لتقديم المواطنين شكوى باللقاء يلتمس بها عمل بروز لتوسعة الجراج الخاص بمنزله.
وفى نهاية اللقاء؛ أكد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارة باللقاء بالعمل على حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت والعمل على التواجد الميداني مع المواطنين لرصد مؤشرات حدوث المشاكل وإتخاذ الإجراءات الإستباقية التي تحد من حدوثها أو منعها.