أخبار مصر | وكالة الفضاء المصرية: 'طيبة 1' يدعم استراتيجية مصر للتنمية 2030 ولن يكون الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الفضاء المصرية: 'طيبة 1' يدعم استراتيجية مصر للتنمية 2030 ولن يكون الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: ياسمين عليوة - عبدالحافظ حمدي - بلال أحمد

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر أطلقت أمس قمرها الاصطناعي للاتصالات "طيبة 1"، بما يخدم كافة الدول الأفريقية، ويقدم لها الدعم.

وأضاف خلال اجتماع نظمته الوكالة اليوم، مع عدد من الخبراء بالدول الأفريقية، أن مصر أطلقت وكالة الفضاء المصرية عام 2018، وإقرار مجلس النواب لقانونها، بعد حلم طال انتظاره نحو 16 عام.

وأكد "القوصي" أن مصر أطلقت أول دولة عربية تطلق قمرًا اصطناعيًا عام 1998، بالإضافة لقمرها الأول للاتصالات "طيبة 1"، والذي تم إطلاقه أمس، بما يخدم نطاق واسع من أفريقيا، ويدعم سُبل التعاون بين مصر والقارة الأفريقية، ويغطي نطاق واسع منها بالاتصالات والتكنولوجيا.

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وتابع: "لأول مرة نطلق قمرًا للاتصالات في مصر، ونستهدف إطلاق طيبة 2 بعد نحو خمس سنوات، وهذا القمر المصري سيدعم التكنولوجيا والاتصالات في مصر وكافة أفريقيا، ولن نشهد مزيدًا من قطع الاتصال، بما يقلل أيضًا التكلفة ويزيد السرعة، وهذا يخدم كافة مؤسسات الدولة".

وأوضح الرئيس التنفيذي للوكالة، أن الوكالة تدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتدعم استراتيجية مصر في إفريقيا، وإعادة دور مصر الوطني والتنويري والقيادي في القارة.

ولفت "القوصي" إلى أن وكالة الفضاء المصرية هي الأولى من نوعها في مصر، وهي الوحيدة في مصر الموجودة بهذه المهام، لافتًا إلى أن مصر فقدت الاتصال بقمرها الاصطناعي إيجبت سات عام 2007، نتيجة لخلل في الاتصال، وليس بسبب القرصنة كما أُشيع.

وعرض "القوصي" خلال الاجتماع، رسومًا توضيحية لأهداف الوكالة ورؤيتها، بالإضافة إلى خريطة توضيحية لشكل وشكل مدينة الفضاء المصرية، والتي تبلغ مساحتها 123 فدان، بطريق العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب "القوصي" بحضور ممثلين من وزارات: "التعاون الدولي والبيئة والمالية"، وعدد من الخبراء بمجال الفضاء، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة الأمم المتحدة، ووزارات العلوم والتكنولوجيا بدول: "أوغندا والسودان ونيجيريا والمغرب وكينيا وبتسوانا"، وعدد من الدول الأفريقية.