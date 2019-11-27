مصر | "جريمة مرعبة".. مكوجي يربط عنق مسنة بالمرحاض ويشعل النيران في جثتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريمة مرعبة".. مكوجي يربط عنق مسنة بالمرحاض ويشعل النيران في جثتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 20 شارع الفلكي ـ دائرة القسم.وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من عدد 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث.

وعثر على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر مسجاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه باستخدام قطعة قماش (وبها إصابات عبارة عن تفحم بالجزء السفلى وآثار خنق بالعنق) وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم وتم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها:ـ



إجراء التحريات بالمنطقة محل الواقعة وصولًا لشهود رؤية تساهم في تحديد مرتكب الواقعة

حصر وفحص خلافات وعلاقات المجني عليها لاستخلاص ما قد يرقى منها لأن يكون دافعًا لارتكاب الواقعة حصر وفحص المترددين على العقار محل الواقع

تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات الاستعانة بالتقنيات الحديثة



وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إبراهيم. م. ع" سن 32 عامل بمحل مكواة كائن بشارع إسماعيل أباظة ـ دائرة القسم ومقيم 17 شارع الأهرام ـ دائرة قسم شرطة المرج واصل بلدته مركز أبو قرقاص المنيا.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية لاقتراضه مبلغ مالي 15 ألف جنيه من بنك التنمية الزراعية فرع أبو قرقاص المنيا (بضمان والدة أحد أصدقائه ) وعدم تمكنه من سداد قيمة القرض ومطالبة الأخيرة له بسداد المبالغ المالية المتأخرة عليه خشية تعرضها للمسائلة القانونية ونظرًا لطبيعة عمله وتردده على مسكن المجني عليها وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بمسكنها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها.

وفي سبيل ذلك توجه لمسكن المجني عليها لتسليمها بعض الملابس " مكواة " وعقب دخوله للشقة محل سكنها طلب منها إحضار كوب مياه وحال دخولها للمطبخ قام بالتعدي عليها وخنقها بيده في محاوله للتخلص منها إلا أنه لم يتمكن من ذلك فقام بإحضار " إيشارب " وقام بخنقها مرة أخرى حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها وربط عنقها بمرحاض دورة المياه وإحضار بعض الملابس الخاصة بها ووضعها على الجثة وإضرام النيران بها وعقب ذلك قام بالاستيلاء على مبلغ مالي 20 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نومها وفر هاربا.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه من متحصلات الواقعة وأضاف بقيامه بتسليم باقي المبلغ المالي المستولى عليه لوالدة صديقة بمحافظة المنيا لتسديد قيمة القرض المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.