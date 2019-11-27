مصر | ضبط 40 ألف قرص مخدر بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 40 ألف قرص مخدر بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين إجراميين "مقيمين بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح" تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العلمين وبحوزتهما (40،000 أربعون ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.