شكرا لقرائتكم خبر عن توتر داخل ديوان عام «المنوفية» بعد إبلاغ المحافظ بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من التوتر الشديد داخل ديوان عام محافظة المنوفية عقب إبلاغ اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بشكل رسمي بالرحيل من محافظة المنوفية.

وقال مصدر بديوان عام محافظة المنوفية إنه تم إبلاغ اللواء سعيد عباس بالرحيل أثناء تواجده بمكتبه اليوم ومباشرة عمله، حيث كان يستعد للتوجه إلى عقد اجتماع الصحة الإقليمي الشهري بمستشفى منوف العام بمدينة منوف، وكان لديه اجتماع بعد ذلك مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنوفية.

كما سادت حالة من الترقب الشديد وذلك عقب تردد أنباء عن تعيين نائب لمحافظ المنوفية في سابقة تعد الأولى من نوعها داخل محافظة المنوفية.