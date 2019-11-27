شكرا لقرائتكم خبر عن «عين شمس» تتعاون مع جامعة الخليج للعلوم الطبية بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج للعلوم الطبية بعجمان- الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في جميع مجالات العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وإدارة الأعمال واقتصاديات الصحة.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك على كافة مستويات البحث العلمي والتبادل الطلابي والدراسات العليا.

وأوضح المتيني أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لمواكبة أحدث النظم التعليمية ومعايير التنافسية العالمية.

جامعة عين شمس تتعاون مع جامعة الخليج في العلوم الطبية

جامعة عين شمس تتعاون مع جامعة الخليج في العلوم الطبية

جامعة عين شمس تتعاون مع جامعة الخليج في العلوم الطبية