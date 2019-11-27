شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة علنية لتشغيل 188 ميكروباصًا وبيع 10 محال تجارية بـ6 أكتوبر والعبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إجراء قرعة علنية لتشغيل ١٨٨ سيارة «ميكروباص» سعة ١٤ راكباً، للعمل بنظام السرڤيس لخدمة سكان مدينة ٦ أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال إجراءات القرعة العلنية للمشروع، ضمن قرار محافظ الجيزة بالموافقة على تشغيل عددٍ من السيارات بنظام الأجرة بالمدينة.

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وأوضح الشربينى، أنه تم اختيار ١٨٨ متقدماً للمشروع من بين ٤٠٠ متقدم انطبقت عليهم الشروط، بالإضافة إلى وضع 40 آخرين في قائمة انتظار تحسباً لأية أمور تستدعي استبعاد أحد ممن تم اختيارهم، ومن المقرر تشغيل خطوط سير للسيارات التي سيتم تشغيلها لخدمة جميع المناطق التي بها مركبات «كبوت» كبديل آمن لتلك السيارات، ولخدمة المناطق النائية التي تفتقر إلى المواصلات المناسبة، كما أنه سيتم تدعيمها بنظام GPS لضمان نجاح المنظومة، وعدم العدول عن مسارات السير المتفق عليها، وقياس مستوى الأداء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على القضاء على المركبات غير الآمنة وغير اللائقة وخاصة مركبات «التوك توك»، و«الكبوت».

وعلى صعيد متصل، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينه العبور، أنه تم بيع 10محال تجارية بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح من (18م2: 34،56م2)، وذلك في مزاد علني بالمدينة.

وأضاف عمران أن أعلى سعر لبيع المتر المربع الواحد بأحد المحال وصل إلى 130 ألفا و500 جنيه بنشاط «كوفي شوب» بمنطقة الشباب 70م، بينما بلغ أقل سعر للمتر مربع بأحد المحال بالمسقط الأفقي بالدور الأول بإسكان المستقبل بنشاط «كوفي شوب» 16 ألفا و100جنيه، مشيراً إلى أن إجمالي القيمة البيعية للمزاد بلغ نحو 13 مليون جنيه.

إجراء القرعة العلنية لتشغيل 188 سيارة"ميكروباص" وبيع 10 محال تجارية بمدينتي 6 أكتوبر والعبور

إجراء القرعة العلنية لتشغيل 188 سيارة"ميكروباص" وبيع 10 محال تجارية بمدينتي 6 أكتوبر والعبور

إجراء القرعة العلنية لتشغيل 188 سيارة"ميكروباص" وبيع 10 محال تجارية بمدينتي 6 أكتوبر والعبور

إجراء القرعة العلنية لتشغيل 188 سيارة"ميكروباص" وبيع 10 محال تجارية بمدينتي 6 أكتوبر والعبور

إجراء القرعة العلنية لتشغيل 188 سيارة"ميكروباص" وبيع 10 محال تجارية بمدينتي 6 أكتوبر والعبور