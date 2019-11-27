شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا في الأشعة التداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور جاك موريه، خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ، نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري، في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2019، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساء.

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