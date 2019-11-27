شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ناجي الشهابي.. من مقعد الأحزاب لنائب محافظ الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أصبح من الضروري للحفاظ على الاستقرار هو تنشئة جيل جديد من القيادات على مستوى جيد من القيادة للحفاظ على الاستقرار»، كلمات تحدث بها إبراهيم ناجي الشهابي، عضو حزب الجيل، أثناء لقاء تليفزيوني له عن مؤتمرات الشباب التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انعقادها بشكل مستمر على مدار السنة.

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صباح اليوم، وقع اختيار الشهابي، لكي يكون نائب لمحافظة الجيزة أحد أكبر محافظات الجمهورية.

الشهابي هو أهم أعضاء حزب الجيل وعضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وحاصل على عدة شهادات، حيث حصل على بكالوريوس إعلام قسم صحافة.

كما أنه حاصل على ماجستير إدارة الأعمال بتقدير عام ممتاز في إدارة الأزمات، وكان يشغل الأمين العام المساعد لحزب الجيل وأمين الشباب، وأيضا رئيس مجلس إدارة مركز الخيل الدراسات السياسية والاستراتيجية، كما أنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية والسياسيين.