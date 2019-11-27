شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس دافئ وسقوط أمطار غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، أن يسود طقس دافئ على كل الأنحاء نهاراً بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16- 24»، إسكندرية «12- 23»، قنا «13- 26»، الأقصر «13– 26»، وأسوان «14– 27».
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