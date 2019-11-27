شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 10 آلاف فدان قمح في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، ونقيب الزراعيين في المحافظة، إنه جرى زراعة 10 آلاف فدان من محصول القمح للموسم الجديد 2019 / 2020 حتى الآن من إجمالى 73 ألف فدان هي المساحات المستهدفة للزراعة في الإسكندرية.

وأوضح «البخشوان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن من المقرر زراعته هذا العام يزيد عن المساحات المنزرعة من محصول القمح العام الماضى بواقع 5 آلاف فدان، حيث جرى زراعة 68 ألف فدان العام الماضى، مشيرا إلى أنه سيتم زراعة صنفين من القمح هما جيزا 71 وجيزا 168 وهما معظم الأنواع التي تمت زراعتها خاصة أنهما يتميزان بتحقيق أعلى تفوق في الإنتاج ونسبة استخراج الدقيق ومقاومة الأمراض وعدد ساعات الدراس وهما أعلى سلالة ظهرت حتى الآن وبلغت نسبة الإنتاج حوالى 27 إردبا للفدان في حالة مراعاة توقيت الزراعة ونسب التسميد.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن التوقيت الأمثل لزراعة القمح يبدأ خلال أيام وفقاً لطبيعة تربة الإسكندرية إلا أن بعض المزارعين لم يلتزموا بالتوقيتات المثلى في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة تقع في أحياء أبيس وبرج العرب والمعمورة والعامرية وإن كانت المساحات تتركز بشكل كبير في غرب الإسكندرية فيما يبلغ إجمالى مساحة المحافظة الزراعية 159 ألف فدان على مستوى الأحياء.