شكرا لقرائتكم خبر عن شباب البرنامج الرئاسي.. من الجامعات إلى نواب للمحافظين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نطمح أن يكون لدينا قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية مؤهلة للعمل السياسي»، كلمات أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2015 لإعلانه إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، اثناء لقاء له مع شباب جامعة قناة السويس.

صباح اليوم، تم الإعلان عن حركة تعيين جديدة للمحافظين ونوابهم في بعض المحافظات، وجاءت قائمة النواب من خريجي البرنامج الرئاسي، والتي تضم جاكلين عازر، نائبا لمحافظ الإسكندرية، سمير محمد نائبا لمحافظ القليوبية، وأحمد شعبان نائب لمحافظ أسوان، أحمد محمود نائبا لمحافظ الشرقية، إيناس سمير نائبا لمحافظ جنوب سيناء، أحمد سامي نائبا لمحافظ قنا، هند محمد نائبا لمحافظ الجيزة، محمد عبدالحميد نائبا لمحافظ المنوفية، عمرو البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ.

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تعتمد فكرة البرنامج أن تكون هناك قاعدة شباب مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.

وتم حينها الإعلان عن شروط للتقديم تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي، أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 30 عامًا عند التقديم، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك (لم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف)، أن يكون لديه دافع للتعلم.

وعلى مدار أربع سنوات، حقق البرنامج الرئاسي وشبابه الكثير من الفعاليات والأحداث أبرزها نماذج المحاكاة التي تشهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة، إطلاق منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ ومؤخراً وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام2019، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهل شباب الإفريقي والذي يهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة إلى أكثر من 1000 شاب من قارة إفريقيا عبر 10 دورات كل دورة بسعة 100 شاب.