شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية الشاب الذي أطاح بـ«شاروبيم».. من هو أيمن مختار؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مطيحًا بالمحافظ كمال جاد شاروبيم، تردد اسم سكرتير عام محافظة الدقهلية، أيمن مختار، في أروقة المحافظة ليتبوأ منصب المحافظ، في واحدة من أكثر المحافظات تعدادًا للسكان.

مختار، الذي قدّم قبل 3 أعوام أوراقه الخاصة في مسابقة التعيينات شأنه شأن الآلاف، تقلد حينها منصب سكرتير عام محافظة أسوان لمدة 9 أشهر، ثم أصبح سكرتير عام محافظة المنوفية لأكثر من عامين، وما بين هذا وذاك عمل قائمًا بأعمال محافظ للمنوفية.

يتم «مختار» هذا الشهر عامه السابع والأربعين، حاملًا العديد من الشهادات العلمية:

دبلومة في الإدارة المحلیة، من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، تقدیر جید جدًا، عام 2017.

دكتوراة في إدارة الأعمال باللغة الإنجلیزیة- كلية التجارة- جامعة عین شمس، تقدیر جید جداً عام 2013.

ماجستير في الإدارة العامة، كلية الإدارة، الأكادیمیة العربية للعلوم والنقل البحري، تقدیر امتیاز عام 2009.

دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات عام 2006 الكلیة الفنیة العسكریة، تقدير جيد جدًا عام 2007.

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بكالوریوس العلوم العسكریة، الكلیة الحربیة، تقدیر امتیاز عام 1995.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية والأبحاث العلمية:

دورة إعداد القيادات لتعزیز قدراتھم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من ھیئة الرقابة الإدارية عام ٢٠١٧.

استعادة النظام المدني بعد عمليات القتال الدامية للدول من الأمم المتحدة.

التدابير الأمنية لقوات حفظ السلام، من الأمم المتحدة عام 2010.

وإدارة المشاريع باحترافية «PMP» من معهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

بحث عن دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في التنمیة في مصر، وناقشه في المكسیك عام 2012.

لـ«مختار» تاريخ طويل من العمل المحلي والدولي، إذ عمل في منصب مراقب دولي ببعثة الأمم المتحدة في أفريقيا عام 2005، كما خاض تجربة تدريس مبادئ إدارة الأعمال في واحدة من الكليات الخاصة.