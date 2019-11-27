تعرّف على نواب حركة المحافظين الجُدد من برنامج التأهيل الرئاسي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر بمجلس الوزراء، لـ«المصري اليوم»، أن القائمة الكاملة لحركة المحافظين ونوابهم، التي صدرت في الساعات الأولى، صباح الأربعاء، تشمل تعيين 9 نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي. وجاءت القائمة كالآتي: 1. جاكلين عازر عبدالحليم، نائبا لمحافظ الإسكندرية. جاكلين عازر عبدالحليم نائب محافظ الإسكندرية 2. سمير محمد حماد، نائبا لمحافظ القليوبية. سمير محمد حماد نائب محافظ القليوبية 3. محمد عبدالحميد، نائبا لمحافظ المنوفية. Advertisements محمد عبدالحميد راضي نائب محافظ المنوفية 4. أحمد شعبان أحمد، نائبا لمحافظ أسوان. أحمد شعبان سليمان نائب محافظ أسوان 5. هند محمد أحمد عبدالحليم، نائبا لمحافظ الجيزة. هند محمد عبدالحليم نائب محافظ الجيزة 6. أحمد محمود عبدالمعطي، نائبا لمحافظ الشرقية. أحمد محمود عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية 7. إيناس سمير محمد حافظ، نائبا لمحافظ جنوب سيناء. إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء 8. أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي، نائبا لمحافظ قنا. أحمد سامي القاضي نائب محافظ قنا 9. عمرو مجدي البشبيشي، نائبا لمحافظ كفر الشيخ. عمرو مجدي البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

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