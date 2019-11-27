- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على نواب حركة المحافظين الجُدد من برنامج التأهيل الرئاسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر بمجلس الوزراء، لـ«المصري اليوم»، أن القائمة الكاملة لحركة المحافظين ونوابهم، التي صدرت في الساعات الأولى، صباح الأربعاء، تشمل تعيين 9 نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي.
وجاءت القائمة كالآتي:
1. جاكلين عازر عبدالحليم، نائبا لمحافظ الإسكندرية.
2. سمير محمد حماد، نائبا لمحافظ القليوبية.
3. محمد عبدالحميد، نائبا لمحافظ المنوفية.
4. أحمد شعبان أحمد، نائبا لمحافظ أسوان.
5. هند محمد أحمد عبدالحليم، نائبا لمحافظ الجيزة.
6. أحمد محمود عبدالمعطي، نائبا لمحافظ الشرقية.
7. إيناس سمير محمد حافظ، نائبا لمحافظ جنوب سيناء.
8. أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي، نائبا لمحافظ قنا.
9. عمرو مجدي البشبيشي، نائبا لمحافظ كفر الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على نواب حركة المحافظين الجُدد من برنامج التأهيل الرئاسي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.