شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور شوقى زكى سبع رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد «عبدالغفار»، في بداية الاجتماع، أهمية قطاع البحث العلمى في طرح الرؤى والأفكار وتقديم الابتكارات ونشر مظلة من الوعى العلمى في المجتمع، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشددا على أهمية مشاركة البحث العلمى في التصدي للتحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة القادمة، وضرورة تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد، والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.

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من جهته، أشار الدكتور ياسر رفعت إلى أهمية إنشاء المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حاضنات تكنولوجية خاصة في ظل قانون حوافز العلوم والابتكار، لافتا إلى ضرورة أن تقوم هذه الحاضنات بطرح حلول للمشكلات القائمة التي تخص المسطحات المائية والمصايد والثروة السمكية بما يساهم في الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.

فيما أوضح الدكتور شوقى زكي سبع آخر مستجدات تشغيل سفينتي الأبحاث العلمية (سلسبيل، واليرموك)، كما استعرض الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، موضحا أن الخطة تتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، ومشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية للخطة تشمل إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة لها مكانة دولية من خلال تهيئة بيئة داعمة للابتكار بما يخدم احتياجات تنمية المجتمع، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والمحافظة على المسطحات المائية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية.

وأشار رئيس المعهد إلى أن الخطة تشمل ٧ استراتيجيات هي: تنمية وتطوير قطاع الاستزراع السمكى بالأساليب الحديثة والمستدامة، وتنمية المصايد الطبيعية، والتنمية المستدامة للمصايد الداخلية والبحيرات، وحماية المسطحات المائية البحرية وتنمية مواردها الطبيعية على المستوى الوطنى، وخطة تشغيل سفن الأبحاث لتنمية المصايد المصرية والحفاظ على البيئة البحرية، وتطبيقات المخرجات العلمية للمعهد في مجال العلوم البحرية، ورفع مستوى الثقافة العلمية والوعى العام بالبيئة المائية وثرواتها.