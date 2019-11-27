شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتفقد عددا من الورش بمدينة دمياط للأثاث استعدادا لزيارة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اليوم مدينة دمياط للأثاث، حيث تابعت خلالها التجهيزات النهائية بالمعرض المؤقت تمهيدا للبدء في فرش منتجات الصناع بالمدينة، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي خلال الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي والمتوقع إجراؤها الأربعاء المقبل.

وتفقدت «ميخائيل» عددا من الورش الصناعية والتي تم العمل بها، كما التقت بالصناع للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمات وكافة التيسيرات التي يتم تقديمها لهم، مؤكدة أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل نحو تذليل جميع العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والذي يعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما يتمتع بعدد من المزايا والتي يعد من أهمها وجود مركز تكنولوجي يتيح الشهادات المعتمدة دوليا للمنتجات المصنعة بالورش الصناعية بها.

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وأضافت، في تصريحات صحفية لها، أن انطلاق مشروع مدينة دمياط للأثاث يهدف إلى تعميق وتوطين صناعة الأثاث من خلال استخدام التقنيات الحديثة بها، سيعيد مكانة دمياط الرائدة في هذا القطاع بالنسبه للسوق المحلية بل ووضعها على خريطة الصناعة العالمية.

من المنتظر أن يتم الأسبوع المقبل افتتاح عدد من المشروعات التنموية الأخرى منها افتتاح محطة البضائع بميناء دمياط، وتوسعات كهرباء غرب دمياط ومحطة كهرباء مدينة الأثاث والمرحلة الثانية لمشروع دار مصر، ومشروعا الإسكان بدقهلة وكفرسعد ومركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة .

وتعد زيارة الرئيس السيسي هي الثالثة للمحافظة منذ توليه منصبه، وأوضحت المصادر أن الرئيس يضع اهتماما خاصا لمشروع مدينة الأثاث، ويقوم بالمتابعة المستمرة لها، مشددا على الانتهاء منها وافتتاحها سريعا لتكون قاطرة تدفع صناعة الأثاث للأمام وتخدم الآلاف من العاملين في هذه الحرفة.