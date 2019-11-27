شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يوجه بالتحقيق في واقعة «حنة» النادي الرياضي بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتحقيق في واقعة تداول عدد من ناشطى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمحافظة دمياط صورا وفيديوهات داخل مقر المبنى الإجتماعي لنادي دمياط الرياضي بكورنيش النيل بمدينة دمياط، حيث استضاف حفل «حنة»، والتي يطلق عليها الدمايطة «ضمة»، والتي شهدت وجود راقصة وحولها عدد من الشباب يتمايلون على أغان شعبية على طريقة أفراح المناطق الشعبية.

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وطلب صبحي تقريرا بنتائج التحقيقات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل مجلس إدارة مؤقت، فيما قالت مصادر مطلعة وجود مساع لدي المحافظ الدكتورة منال ميخائيل ومحمود أبوزهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، لتولي مسؤولية النادي أحد رجال الأعمال، ومنهم سامي سليمان ومحمد أبوحجازي وعصام عمر، لإنقاذ النادي من أزمته المالية التي يعاني منها، وبهدف تحسين أحوال النادي الذي تدهورت حالته ويعاني من الهبوط لدوري المظاليم، وفشل خلال السنوات الماضية من الصعود.

وقال حمادة سعد، منسق الحملة الشعبية لإنقاذ نادي دمياط، إن النادي يعاني من أزمة إدارة، وعدم وجود خطة للارتقاء بحالة الفريق واستغلال أصول النادي التي تقدر بالملايين والتي يمكن استخدامها كموارد تمكن من خدمة نادي دمياط العريق، وإقامة منشآت على مستوى عال لخدمة أعضائه وإحياء الألعاب المختلفة التي اندثرت منذ سنوات طويلة.

من جانبه، قال محمد أبوجنبة، رئيس نادي دمياط، إنه تولى المسؤولية في ظروف غاية الصعوبة ووسط انعدام أي دعم مادي، وسط حملات من الهجوم الذي يستهدف الإضرار بالنادي وإفشال مجلس الإدارة.