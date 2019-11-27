شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفريق أسامة ربيع يعلن بدء التشغيل التجريبى لأنفاق "3 يوليو" ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء التشغيل التجريبى لـ أنفاق بورسعيد "3 يوليو"، صباح اليوم الأربعاء، وأناب رئيس الهيئة، المهندسة انتصار أمير، مدير إدارة الأنفاق والكبارى بالهيئة لتشهد بداية التشغيل والتأكد من انتظام حركة عبور المركبات المختلفة للأنفاق من الشرق إلى الغرب والعكس.

وقال الفريق أسامة ربيع، فى بيان صحفى، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنفاق بورسعيد ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء يعد نقطة انطلاق جديدة لخطط التنمية الطموحة بالمنطقة، كما يعد تكليلاً لمجهودات الدولة خلال الآونة الأخيرة للنهوض بمشروعات البنية التحتية وتحقيق الربط الأمثل بين الطرق والمحاور المختلفة من خلال شبكة الطرق القومية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن إدارة الأنفاق والكبارى بهيئة قناة السويس تتولى الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة الأنفاق من خلال فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين وأعمال إدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب، لافتاً إلى امتداد فترة عمل الأنفاق خلال فترة التشغيل المبدئى من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً على أن تعمل الأنفاق بكامل طاقتها على مدار الـ ٢٤ ساعة فى القريب العاجل بمشيئة الله.

وأضاف بيان هيئة قناة السويس، أن تشغيل أنفاق بورسعيد عزز من اختصار ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، حيث لا يتجاوز زمن عبور الأنفاق 10 دقائق شاملة جميع الإجراءات، مؤكدًا مراعاة تصميم الأنفاق لأعلى معايير السلامة والأمان من خلال أنظمة خاصة للتهوية والإضاءة ومكافحة الحريق والاتصال اللاسلكي.

وأوضحت المهندسة انتصار أمير، مدير إدارة الأنفاق والكبارى بالهيئة، أن العمل بأنفاق بورسعيد يتم من خلال غرفة تحكم مُجهزة تتصل بكاميرات وأنظمة مراقبة مُثبتة على طول النفق، مشيرة إلى ضرورة التزام مستخدمى الأنفاق بإرشادات المرور داخل الأنفاق بحيث لا تتجاوز السرعة المقررة داخل النفق 60 كم / الساعة، كما لا يتجاوز أقصى ارتفاع للمركبات العابرة 4.60 متر، ولا يتجاوز عرضها 2.60 متر.

يذكر أن أنفاق جنوب بورسعيد" ٣ يوليو" تقع فى الكيلو 19.150 ترقيم قناة وتتكون من نفقين للسيارات تم إنشاؤها بواسطة تحالف لشركات وطنية (أوراسكوم والمقاولون العرب) تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويبلغ الطول الإجمالى للأنفاق 3920 متر، وارتفاعها 5.50 متر، فيما يبلغ الراسم العلوى للنفق أسفل منسوب سطح المياه بالقناة مسافة 40 مترًا، ويتكون كل نفق من حارتين باتجاه مرورى واحد، وهو مزود بممرات عرضية وأخرى للطوارئ، كما يتضمن تصميم الأنفاق وجود مناطق أمنية ومرافق عامة وخدمية فى محيطها بمعايير عالمية.

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السيارات بأنفاق 3 يوليو ببورسعيد



القيادات ببدء التشغيل التجريبي لأنفاق 3 يوليو ببورسعيد



أنفاق 3 يوليو ببورسعيد



بدء التشغيل التجريبي لأنفاق 3 يوليو ببورسعيد



بوابات العبور لأنفاق 3 يوليو ببورسعيد