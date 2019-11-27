شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين ينفى اتهامات واشنطن لروسيا بزعزعة الاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف اتهامات الخارجية الأمريكية لروسيا بزعزعة الاستقرار فى ليبيا من خلال نشر شركات عسكرية خاصة هناك، بأنها أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت النقاب عن أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع قائد الجيش الوطنى الليبى الجنرال خليفة حفتر أمس الأول، حيث ناقشوا الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسى للصراع الليبى.



وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.

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وأكد المسؤولون الأمريكيون دعم واشنطن الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.