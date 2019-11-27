شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف حتى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” اليوم الأربعاء، انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.

وانتظمت الحركة المرورية في الاتجاهين أعلى كوبري 6 أكتوبر، من مطلع الكوبري أمام القادم من ميدان الإسعاف، ومنطقة وسط البلد، حتى منطقة المهندسين، والدقي.

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كما شهدت الحركة المرورية أعلى الكوبري سيولة أمام القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز وفي طريقة إلى كورنيش المعادي، وميدان التحرير، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري.