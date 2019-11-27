شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران بطوكيو تنظم رحلة تعريفية لمنظمى الرحلات اليابانية إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر
تضمن برنامج الزيارة جولة بمدن الأقصر وأسوان والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية وعمل ورشة عمل بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة.
وأعرب الوفد اليابانى عن سعادته بتواجده فى مصر وزيارة معالمها السياحية.
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