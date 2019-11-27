مصر للطيران بطوكيو تنظم رحلة تعريفية لمنظمى الرحلات اليابانية إلى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مكتب مصر للطيران بطوكيو، برئاسة محمد فرحات، رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات فى اليابان بالاشتراك مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمصر، وذلك استعدادا للموسم السياحي الشتوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من دول شرق آسيا . تضمن برنامج الزيارة جولة بمدن الأقصر وأسوان والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية وعمل ورشة عمل بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة. Advertisements وأعرب الوفد اليابانى عن سعادته بتواجده فى مصر وزيارة معالمها السياحية.

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