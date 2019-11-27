شكرا لقرائتكم خبر عن "سى إن إن بالعربية" تبرز إعلان مصر نجاح إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز موقع شبكة "سى إن إن بالعربية"، إعلان الحكومة المصرية، نجاح عملية إطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري "طيبة 1"، من قاعدة جويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية.

وقال الموقع إن قنوات محلية مصرية نقلت عملية إطلاق القمر الصناعي المصري إلى مداره النهائي مساء الثلاثاء، بعد أن تأجل بسبب مشكلات فنية.

وتعول الحكومة المصرية، على أن يحدث القمر الصناعي المصري، نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة"، بحسب بيان للحكومة المصرية.

Advertisements

وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة أريان سبيس الفرنسية، لإطلاق القمر الاصطناعي المصري "طيبة 1" من خلال الصاروخ "أريان 5".

ويعد "طيبة 1" هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المدارى 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل مصر ، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.