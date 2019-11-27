الصحة: تسهيل اجراءات تسجيل الأدوية لتشجيع الشركات على توفير المستحضرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإنتاج الدوائى المحلى يمثل 80% والمستورد 20%، مضيفة أن الدولة تتجه نحو التصنيع المحلى للأدوية وتوفير احتياجاتها بأعلى معايير جودة. Advertisements وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أهمية تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية للمرضى بشكل مستدام، وبأسعار فى المتناول، لعدم إثقال كاهل المرضى وأسرهم بأعباء مالية غير مقبولة بما لا يضر صناعة الدواء. وتابعت وزارة الصحة: نستهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية لتوفيرها فى السوق المحلى دعما لاحتياجات المريض، وكذلك لتشجيع الشركات المصرية على تسجيل مستحضراتها بنظام ملف التسجيل الموحد.

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