ننشر قائمة نواب المحافظين الجدد قبل حلف اليمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على قائمه بأسماء نواب المحافظين الجدد قبل حلف اليمين، وهم جاكلين عازرعبد الحليم عازر مصيدة - معيدة بطب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية - نائب محافظ الإسكندرية محمد محمد حماد مدرس بقسم الهندسية المعمارية كلية الهندسية جامعة بنها - نائب محافظ القليوبية محمد عبد الحميد فتح الله راضي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة - نائب محافظ المنوفية أحمد شعبان أحمد - معلم تاريخ بمديرية التربية والتعليم باسوان - نائب محافظ أسوان Advertisements هند محمد أحمد عبد الحليم - نائب محافظ الجيزة أحمد محمود عبد المعطي حسين - مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق - نائب محافظ الشرقية إيناس سمير محمد حافظ معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق - نائب محافظ جنوب سيناء أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي - نائب محافظ قنا عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب - نائب محافظ كفر الشيخ

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