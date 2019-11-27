شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة المحافظين ونوابهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر بمجلس الوزراء، لـ«المصري اليوم»، القائمة الكاملة لحركة المحافظين، التي صدرت في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء. وفيما يلي أسماء المحافظين: عبدالحميد عبدالعزيز محافظا للقليوبية جمال نور الدين محافظا لكفر الشيخ عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط أحمد عبدالله الأنصارى محافظا للفيوم طارق رحمى محافظا للغربية طارق الفقى محافظا لسوهاج محمد الشريف محافظا للإسكندرية خالد شعيب محافظا لمطروح أشرف الدرديرى محافظا لقنا شريف فهمى بشارة محافظا للإسماعيلية أشرف عطية عبدالبارى محافظا لأسوان عمرو حنفى محافظا للبحر الأحمر إبراهيم الشهاوى محافظا للمنوفية محمد هانى جمال الدين محافظا لبنى سويف أسامة القاضى محافظا للمنيا أيمن مختار محافظا للدقهلية وفيما يلي أسماء نواب المحافظين محمد محمود أبراهيم نائبا لمحافظ المنيا Advertisements حسام فوزى نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أحمد النبوى عطا نائبا لمحافظ الغربية سمير محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية جاكلين عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية حازم عمر نائبا لمحافظ قنا غادة يحيى نائبا لمحافظ أسوان أحمد محمود عبدالعاطى نائبا لمحافظ الشرقية إيناس سمير نائبا لمحافظ جنوب سيناء عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد لبنى عبدالعزيز نائبا لمحافظ الشرقية عمرو مجدى البشبيشى نائبا لمحافظ كفرالشيخ بلال السعيد نائبا لمحافظ بنى سويف جيهان عبدالمنعم نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إبراهيم ناجى الشهابى نائبا لمحافظ الجيزة هيثم فتحى الشيخ نائبا لمحافظ الدقهلية أحمد ناجى عدلى نائبا لمحافظ سوهاج هند محمد أحمد نائبا لمحافظ الجيزة إسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط محمد إبراهيم لطفى نائبا لمحافظ المنوفية دينا الدسوقى نائبا لمحافظ مطروح أحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان محمد عماد عبدالقادر نائبا لمحافظ الفيوم

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