أخبار مصر

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة المحافظين ونوابهم

0 نشر
غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة المحافظين ونوابهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بمجلس الوزراء، لـ«المصري اليوم»، القائمة الكاملة لحركة المحافظين، التي صدرت في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أسماء المحافظين:

عبدالحميد عبدالعزيز محافظا للقليوبية

جمال نور الدين محافظا لكفر الشيخ

عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط

أحمد عبدالله الأنصارى محافظا للفيوم

طارق رحمى محافظا للغربية

طارق الفقى محافظا لسوهاج

محمد الشريف محافظا للإسكندرية

خالد شعيب محافظا لمطروح

أشرف الدرديرى محافظا لقنا

شريف فهمى بشارة محافظا للإسماعيلية

أشرف عطية عبدالبارى محافظا لأسوان

عمرو حنفى محافظا للبحر الأحمر

إبراهيم الشهاوى محافظا للمنوفية

محمد هانى جمال الدين محافظا لبنى سويف

أسامة القاضى محافظا للمنيا

أيمن مختار محافظا للدقهلية

وفيما يلي أسماء نواب المحافظين

محمد محمود أبراهيم نائبا لمحافظ المنيا

Advertisements

حسام فوزى نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية

أحمد النبوى عطا نائبا لمحافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية

حازم عمر نائبا لمحافظ قنا

غادة يحيى نائبا لمحافظ أسوان

أحمد محمود عبدالعاطى نائبا لمحافظ الشرقية

إيناس سمير نائبا لمحافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد

لبنى عبدالعزيز نائبا لمحافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لمحافظ كفرالشيخ

بلال السعيد نائبا لمحافظ بنى سويف

جيهان عبدالمنعم نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

إبراهيم ناجى الشهابى نائبا لمحافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لمحافظ الدقهلية

أحمد ناجى عدلى نائبا لمحافظ سوهاج

هند محمد أحمد نائبا لمحافظ الجيزة

إسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط

محمد إبراهيم لطفى نائبا لمحافظ المنوفية

دينا الدسوقى نائبا لمحافظ مطروح

أحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان

محمد عماد عبدالقادر نائبا لمحافظ الفيوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة المحافظين ونوابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا