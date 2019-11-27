شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 ريختر يضرب «كريت» اليونانية وشعر به سكان شمال مصر وليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مختبر الزلازل بجامعة أثينا، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 6 على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط بعمق 72 كيلومترا، الأربعاء، شعر به سكان شمال مصر وتركيا واليونان وإيطاليا وليبيا، وهو ما أكده موقع مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

Advertisements

كما أفاد مراسل وكالة «سبوتنيك» الروسية بأن سكان أثينا شعروا بالهزة الأرضية.

وتداول نشطاء مصريون وليبيون على موقع «تويتر» حدوث زلزال شعروا به في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا تقريبا.

وكتب حساب ليبي يحمل اسم سحر «يا ويلي شو صاير بطرابلس شو هيدا زلزال»، وكتب حساب مصري يحمل اسم أميرة عبداللاه: «أول مرة أحس بأي زلزال فى حياتي فتلاقيني مستغربة».