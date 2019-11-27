شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ايطالية: اكتشاف جزئى يوقف تطور الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون إيطاليون جزيئًا جديدا اسمه "ايه 13" يعيد تنشيط الدماغ ويمنع تطور مرض الزهايمر، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

و يؤكد الباحثون من مؤسسة "ايبرى" الإيطالية أنه تم اكتشاف الجسم المضاد "إيه 13" والذى يجدد نشاط الدماغ عن طريق تفضيل ولادة خلايا عصبية جديدة ومكافحة العيوب التى تمثل عادة المراحل المبكرة من المرض.

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وأشارت الوكالة إلى أن الدراسة الإيطالية أجريت على الفئران التى بدأت عند علاجها مع الجسم المضاد، إنتاج الخلايا العصبية فى مستوى طبيعى تقريبا مرة أخرى.

وقال الباحثون "هذه الاستراتيجية تمهد الطريق لإمكانيات جديدة فى التشخيص والعلاج لهذا المرض الذى ظل دون علاج حتى الآن سوى العمل علي ابطاء تأخر حالة المريض.