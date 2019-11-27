شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحافظين الجديدة .. قائمة بأبرز الترشيحات لأسماء محافظين ونوابهم الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إعلان حركة المحافظين الجديدة ونوابهم ، والتى من المزعم إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، انتشرت عدد من الترشيحات لأسماء مختلفة منها ما يتعلق بالشخصيات والمسئولين الحاليين فى عدد من الجامعات والمؤسسسات الحكومية ، ومنها بعض المحافظين الذين سيتم نقلهم لمحافظات أخرى ، والتى ستتولى مناصب جديدة فى حركة المحافظين المرتقبة.

وتعد محافظتى البحر الأحمر والإسماعيلية هما أكثر المحافظات التى ستشهد تعديلا فى حركة المحافظات الجديدة، نظرا لاستقالة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، الذى قدم استقالته منذ عدة أشهر،وخلو منصب محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله منذ قرابة شهر ونصف بسبب ظروفه المرضية.

وحرص عدد من المحافظين الحاليين على جمع متعلقاتهم وأغراضهم من مكاتبهم ، حيث قام هشام السعيد محافظ الغربية بجمع اغراضه واوراقه من الاستراحه والمكتب، تمهيدا لمغادرة المحافظة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن حركة المحافظين ستعلن اليوم الأربعاء، وأنها ستشهد تعيين نواب شباب من البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب.

وأشارت المصادر، إلى ملامح الحركة، كالتالى: الإسكندرية محمد طاهر الشريف، الغربية طارق راشد رحمى، بنى سويف محمد هانى، البحر الأحمر عمرو حنفى، نائب الإسكندرية جاكلين عازر، نائب الجيزة إبراهيم ناجى الشهابى.

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ورغم أن هذه الأسماء الأكثر تداولا ، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أى قرارات رسمية بأى أسم منهم ، حيث ضمت الأسماء المتداولة فى حركة المحافظين ، عدد من رؤساء الجامعات المصرية والمسئولين فى وزارات مختلفة.

ومن المقرر أن يؤدي المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، والتى ستشهد تعيين نواب شباب من البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب.

ومن الأسماء المتداولة ، تعيين الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، محافظًا للغربية، وتعيين اللواء أركان حرب، شريف فهمى بشارة، قائد المنطقة الغربية السابق، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية، محافظًا للإسماعيلية، خلفًا للواء حمدى عثمان، الذى قدم استقالته منذ عدة أشهر.

كما شملت حركة المحافظين المتداوله ، تعيين كلا من عبد الحميد عبد العزيز محافظا للقليوبية واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الحالى ، محافظا لكفر الشيخ ، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم الحالى ، محافظا لأسيوط ، والدكتور أحمد عبد الله الأنصارى محافظ سوهاج الحالى ، محافظا للفيوم ، وطارق الفقى محافظا لسوهاج ، واللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية ، واللواء خالد شعيب محافظا لمطروح ، واللواء أشرف الدرديرى محافظا قنا ، واللواء أشرف عطية عبد البارى محافظا لأسوان ، واللواء عمرو حنفى محافظا للبحر الاحمر ، وإبراهيم الشهاوى محافظ المنوفية ، ومحمد هانى جمال الدين محافظ بنى سويف واسامة القاضى محافظ المنيا وأيمن مختار محافظ الدقهلية.

كما انتشرت مجموعة من الأسماء المرشحة لتولى منصب نائب المحافظ ، فى عدد من المحافظات وهم كالتالى : محمد محمود ابراهيم نائب محافظ المنيا ، حسام فوزى نائب محافظ القاهرة ، وأحمد النبوى عطا نائب محافظ الغربية ، وسمير محمد حماد نائب محافظ القليوبية ،جاكلين عازر نائب محافظ اسكندرية ، وحازم عمر نائب محافظ قنا ، غادة يحيى اسوان ،أحمد محمود عبد العاطى الشرقية ،وإيناس سمير جنوب سيناء ،عمرو عثمان بورسعيد ،لبنى عبد العزيز الشرقية ،عمرو مجدى البشبيشى كفر الشيخ، بلال السعيد بنى سويف، وجيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وهيثم فتحى الشيخ الدقهلية ،احمد ناجى عدلى سوهاج ، هند محمد احمد جيزة ، اسلام محمد ابراهيم دمياط ،محمد ابراهيم لطفى المنوفية ،دينا الدسوقى مطروح ، احمد شعبان اسوان ، محمد عماد عبد القادر الفيوم.