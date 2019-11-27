مصادر: رحمى محافظاً للغربية والشهاوى للمنوفية وشعيب لمطروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة أن المحافظون الجدد هم:عبد الحميد عبد العزيز القليوبية و جمال نور الدين كفر الشيخ، وعصام سعد ابراهيم اسيوط، واحمد عبد الله الأنصارى الفيوم، وطارق رحمى الغربية، وطارق الفقى سوهاج، ومحمد الشريف اسكندرية، وخالد شعيب مطروح ، واشرف الدرديرى قنا، وشريف فهمى بشارة اسماعيلية، واشرف عطية عبد البارى اسوان، وعمرو حنفى البحر الاحمر، ابراهيم الشهاوى منوفية، ومحمد هانى جمال الدين بنى سويف، واسامة القاضى المنيا، ايمن مختار الدقهلية.

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