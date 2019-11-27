شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامى أحمد البحقيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد المحامى أحمد البحقيرى، بسبب تجاوزاته والظهور فى فيديو يهدد شخصيات عامة بالقتل.

وقال "الباز" إن التهديدات التى أطلقها المحامى أحمد البحقيرى خلال الفيديو المُتداول، تؤكد أنه شخص لا يمت للقانون بصلة، حيث إن الفيديو احتوى على تهديد صريح جدًا لأحد الشخصيات العامة، متابعًا: "البحقيرى فى الفيديو كان بيتكلم، ويهدد بقتل خالد الطوخى بشكل واضح، وعندما فتحت الموضوع فى البرنامج، تحدث عن أننى أدعم الطوخى، وهذا غير صحيح، وكل ما فى الأمر، أن البحقيرى يسلك كل الطرق غير المشروعة للانتصار على خصومه".

Advertisements

استطرد "الباز" قائلاً: "مفيش حد فى البلد فوق المحاسبة، أدعو مؤسسات الدولة بالتحقيق مع البحقيرى فى تجاوزاته، ومطالبة البحقيرى بالاعتذار عن الفيديو غير كافٍ، لأن الفيديو يحمل تجاوز فى حق القانون".