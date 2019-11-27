شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: الرئيس السيسى نجح فى تسويق أفريقيا دوليا وتغيير نظرة العالم إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى التسويق لأفريقيا، ومساعدتها فى ايجاد حلول جذرية لمشكلاتها، مشيرا إلى أن بفضله، أصبح العالم ينظر الى أفريقيا نظرة جديدة.

وقال الحربى – فى مقاله اليومى بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان (أفريقيا قادمة) - إن قارة الأفريقية تعتبر من أهم القارات في العالم؛ حيث يوجد بها المادة الخام لكل الصناعات القائمة في العالم اليوم، لكنها تعرضت للاستغلال من دول كبرى، ولم يحصل أبناؤها على حقوقهم؛ حيث تحصل الدول الكبرى على المادة الخام بمبالغ قليلة جدا، لتبيعها بعد تصنيعها بمليارات الدولارات، وهو ما كان له تأثير سلبي على أبناء القارة السمراء الذين عانوا من الفقر و الجوع، بسبب نهب ثرواتهم من الدول الاستعمارية، ليضطروا للهجرة إلى أوروبا، بحثا عن فرص جديدة لهم وعن حياة أفضل.



وأضاف"مصر الشقيقة، منذ تولي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملف أفريقيا الشغل الشاغل للقيادة السياسية المصرية، فقد قام الرئيس المصري بزيارات الى دول أفريقية عدة، ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء، لأنها العمق الاستراتيجي لمصر، وبعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، زاد الاهتمام المصري بالقارة السمراء، وروجت مصر للاستثمار في أفريقيا، وعقدت لقاءات ومؤتمرات مشتركة مع دول كبرى تحت عنوان أفريقيا، وأصبح هناك اهتماما دوليا بالاستثمار في أفريقيا، نتيجة الجهد المصري في دعم أفريقيا .. وفي كل عام يعقد في مصر منتدى أفريقيا، وهذا العام عقد المنتدى في العاصمة الادارية، التي قال عنها الرئيس السيسي إنها جسدت تحول الحلم الى واقع".

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وأشار إلى أن منتدى مصر أفريقيا الذي شاركت فيه مؤسسات اقتصادية دولية وبنوك عالمية لدعم الاستثمار في القارة السمراء، أثمر عن توقيع عدد من الحكومات الافريقية لشراكات مع القطاع الخاص، لاقامة مشروعات استثمارية كبرى تخدم الدول الافريقية وشعوبها السمراء، لتكون تلك الاتفاقيات المخرج الرئيسي لأفريقيا من الفقر، لتتحول القارة السمراء الى قارة تنتج وتنافس العالم بقوة في صناعات كبرى، خاصة وأنها عامرة بالأيدي العاملة الماهرة والقوية، فضلا عن أن الاستثمار في أفريقيا، سيقضي على موجات الهجرة غير الشرعية الى أوروبا.



وشدد على أن مصر تعد الدولة الأفريقية الأولى التي نجحت في القضاء على الفساد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في منتدى أفريقيا 2019، أهمية مكافحة الفساد، من خلال التحول الى الرقمنة وتحييد العنصر البشري، وكذلك الاهتمام بتوفير تعليم جيد، وكذلك تطوير القطاع الصحي، بالإضافة إلى تولي قيادات قادرة على الادارة، نظرا لأن الادارة الضعيفة، هى فساد في حد ذاته.

