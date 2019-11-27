شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وأمطار على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد سوف تشهد نفس الانخفاض بدءًا من غدٍ الخميس.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن نسمات البرودة التى نشهدها منذ مساء أمس على أغلب أنحاء الجمهورية نتيجة كتل هوائية مختلفة عن الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح أن الشبورة المائية ستكون أكثر كثافة خاصة القريبة من المسطحات المائية والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار قائمة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.