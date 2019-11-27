الآن.. المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:
يؤدي المحافظون الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل.
ذكرت مصادر، ملامح حركة المحافظين المقرر إعلانها رسميًا، اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر، إنه تم اختيار محمد طاهر الشريف، محافظًا للإسكندرية، وطارق راشد رحمي محافظًا للغربية، ومحمد هاني محافظًا لبني سويف، وعمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم تعيين جاكلين عازر، لتتولى منصب نائب محافظ الإسكندرية، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائبًا لمحافظ الجيزة، وحازم عمر نائبًا لمحافظ سوهاج.
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