ملامح حركة المحافظين.. مصادر: طارق رحمي للغربية ومحمد الشريف للإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
ذكرت مصادر، ملامح حركة المحافظين المقرر إعلانها رسميًا، اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر، إنه تم اختيار محمد طاهر الشريف، محافظًا للإسكندرية، وطارق راشد رحمي محافظًا للغربية، ومحمد هاني محافظًا لبني سويف، وعمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم تعيين جاكلين عازر، لتتولى منصب نائب محافظ الإسكندرية، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائبًا لمحافظ الجيزة، وحازم عمر نائبًا لمحافظ سوهاج.
وكان مصدر حكومي مُطلع، قال لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، إنه من المنتظر الإعلان عن حركة محافظين جديدة بشكل رسمي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، أشارت مصادر إلى إجراء حركة محافظين قبل أيام من التعديل الوزاري المرتقب، لافتة إلى أن أبرز الراحلين هم: (محافظ أسوان - محافظ بني سويف - محافظ الأقصر - محافظ البحر الأحمر).
ومن المنتظر كذلك إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد يطال 10 وزارات، بحسب المصادر.
كان مجلس النواب أعلن الاثنين، دعوة الأعضاء إلى جلسة طارئة يوم الخميس؛ للنظر في قرار رئيس الجمهورية بتجديد تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي.
وتوقعت مصادر برلمانية وحكومية، أن تشهد الجلسة عرض التشكيل الوزاري الجديد.
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