إطلاق السيسي لمنظومة التأمين الصحي وافتتاحه لعدد من المشروعات.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لمنظومة التأمين الصحي وافتتاحه لعدد من المشروعات القومية في بورسعيد وشمال سيناء.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يطلق التأمين الصحي الشامل..ويفتتح نفقين ومشروعات ببورسعيد وشمال سيناء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مع إعلانه أمس إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر من محافظة بورسعيد، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هذه المنظومة تأتي إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة ووفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم وانطلاقا من بورسعيد الباسلة، ومؤكدا أيضا أن نجاح المنظومة يستلزم قيام المواطنين بدورهم مع الدولة لإنجاحها.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلته تعقيبا على كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه يتعامل مع المصريين في إطار الصراحة والشفافية والصدق، مشيرا إلى أن الدولة سلكت مسارين متوازيين للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والقضاء على الأمراض التي كانت تؤرق المصريين وتحملهم أعباء مالية كبيرة.

وأوضح أن المسار الأول الذي سلكته الدولة كان من خلال عمل مبادرات متعددة لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة تكفلت نحو ملياري جنيه وكذلك مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سي" وكذلك الأمراض غير السارية (السكر والسمنة والضغط) وإجراء فحوصات لأبنائنا في المدارس والجامعات للكشف عن فيروس سي وعلاجه.

وشدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ضرورة استمرار إجراء الفحص الطبي الشامل لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك مع بداية كل عام دراسي بتكلفة بسيطة تتحملها أسرة الطالب تقدر بـ 20 جنيها، مؤكدا أن الهدف من هذا الفحص هو حصار فيروس سي وبعض الأمراض الأخرى التي من الممكن أن يتعرض لها الطلاب.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس لفت إلى أن المسار الثاني الذي نفذته الدولة مع هذه المبادرات هو تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الذي نقوم بإطلاقه من بورسعيد، مؤكدا أن نجاحه يستلزم قيام المواطنين بدورهم مع الدولة.

وأشار الرئيس إلى أن هناك 900 ألف أسرة في محافظة بورسعيد تم تسجيلها في قاعدة بيانات المنظومة وتم إعفاء 300 ألف منها لدفع الاشتراكات لعدم مقدرتها، مؤكدا أن الدولة ملتزمة تماما بالجزء الذي تقدمه للمنظومة الجديدة ومخطط له بالكامل، كما افتتح الرئيس السيسي أمس نفق 3 يوليو وعددا من المشروعات التنموية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

وقال الرئيس إن الهدف من إنشاء شبكة الطرق الجديدة الواصلة بين شرق وغرب قناة السويس هو تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد..مشيرا إلى أنه تم إنفاق أموال ضخمة لتهيئة سبل النجاح لتلك المنطقة والمناطق الاقتصادية الجديدة الأخرى.

وأضاف أن تكلفة إنشاء محور 30 يونيو فقط بلغت 8.5 مليار جنيه وإن مشروع المنطقة الصناعية تم طرحة كفكرة منذ 15 سنة، لكن تأجل العمل فيه بسبب ارتفاع تكلفة تجهيز البنية التحتية له حيث كان يتطلب أموالا طائلة.

وأوضح أن عملية تجهيز المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد تكلفت وحدها نحو 150 مليون جنيه ومن ضمن أهدافها تنمية سيناء وتوفير فرص عمل للشباب وتم توفير كل أسباب النجاح للمستثمرين بما يوفر فرص العمل للشباب.

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وأشار الرئيس، في مداخلته تعقيبا على كلمة المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى مشروع المزارع السمكية الذي يتم تجهيزه حاليا على مساحة 19 ألف فدان شرق قناة السويس على أعلى مستوى.

وقال الرئيس إن إنشاء مشروع المزارع السمكية في هذه المنطقة تطلب تكلفة ضخمة جدا حتى يتم تجهيز مشروع متكامل للمستثمرين، مؤكدا أن الدولة تنفق مليارات كثيرة بهدف ضمان نجاح تلك المشروعات واستمرار تشغيلها في المستقبل.

وتحت عنوان "إنسانية الرئيس"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه في استجابة إنسانية سريعة من الرئيس السيسي لحالة السيدة فريال محمد "65 عاما" وجه سيادته بسرعة نقل الحالة لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

وأوضحت الصحيفة أنه بناء على توجيهات الرئيس، توجه فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم نقل الحالة لمستشفى دار الشفاء ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة، كما قامت الوزارة برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث المناسب.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام"، ذكرت تحت عنوان "الرقابة الإدارية تضبط قضايا فساد بالمحليات والكهرباء والضرائب والأبنية التعليمية" أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط عدد من قضايا الرشوة والفساد في عدة قطاعات منها المحليات والكهرباء والأبنية التعليمية أسفرت عن إحالة 32 متهما للنيابات المختلفة، فضلا عن مواجهة انحراف 42 موظفا عاما.

وأوضحت الصحيفة أنه تم ضبط مديرين بشركة مقاولات كبرى برشوة 600 ألف جنيه وكذلك رئيسى قطاعات الخطوط والكابلات والمشروعات بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لتقاضيها 12 ألف دولار رشوة، كما تم ضبط مسئولين بالبنية التعليمية حصلا على 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية رشوة وشقيقين أحدهما انتحل صفة مستشار قانوني بجهة سيادية والآخر يعمل مديرا لمكتب وزير لطلبهما رشوة، بينما تم ضبط أمين مخازن بإحدى الإدارات التعليمية استولى على 52 ألف كتاب ابتدائي قيمتها 375 ألف جنيه وباعها للمدارس الخاصة وكذلك ضبط بعض الصيادلة أخفوا أدوية ومنشطات مهربة ومجهولة المصدر قيمتها مليون جنيه داخل مخزن.

وتحت عنوان "امتحانات أولى ثانوي ورقية في يناير وإلكترونية بمايو"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى أعلن بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم حتى قبل نهاية العام الحالي على أن تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيا فقط في يناير القادم حتى يعتاد الطلاب العمل على التابلت ولكن بنفس نمط الأسئلة الجديدة.

وأضاف الوزير أنه سيتم عقد امتحان تجريبي دون درجات في مارس القادم، مشيرا إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في يناير لجميع الطلاب ستكون بنظام "الاوبن" ..جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حيث أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أنه سيتم التعاقد مع 2356 متقدما بعد إجراء الكشف النفسي عليهم ومن يجتاز هذا الكشف فسوف يلتحق بالعمل.

وتحت عنوان "توزيع السلع التموينية بالسعر الجديد الأحد القادم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية صرح بأن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية تبدأن اليوم توزيع حصص السلع والمقررات التموينية على البقالين والمنافذ بالمحافظات لتوزيعها على المواطنين بالأسعار الجديدة المخفضة ابتداء من الأحد القادم.

ولفتت "الأخبار" إلى أنه يبدأ أول ديسمبر توزيع السلع التموينية من خلال 35 منفذا ومحل بقالة ومجمعا استهلاكيا وفرع جمعيتي على مستوى الجمهورية بالأسعار الجديدة.