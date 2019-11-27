حدث ليلاً| لحظات الرعب في حريق "جيم" شهير بالمهندسين.. و15 تصريحًا مهمًا لوزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات ال​أولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرها ما يلي:

"خلينا إيد واحدة".. السيسي يوجه رسالتين للمواطنين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالتين إلى المواطنين خلال لقاءه بعدد من الكتاب والإعلاميين على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد، الثلاثاء.

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السيسي: التأمين الصحي الشامل "تكافلي بين الجميع"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وحدة المصريين وتماسكهم وثقتهم في أنفسهم هي أساس نجاح أي مشروع، مؤكدا أن دعم الإعلام للمشروعات وتقديمها للمواطنين بصورة جيدة وحقيقية هو أساس نجاحها.

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"5 ضحايا وصالة متفحمة".. لحظات الرعب في حريق "جيم" شهير بالمهندسين (فيديو)

كشفت المعاينة الأولية ملابسات حريق هائل اندلع في صالة ألعاب رياضية "جيم" شهيرة بمنطقة المهندسين، أمس الثلاثاء.

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متوفى و4 مصابين في حريق "جيم" بالمهندسين.. ومصدر: اختناق بالأدخنة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أخرون؛ إثر حريق هائل اندلع في صالة ألعاب رياضية "جيم" بمنطقة المهندسين، مساء الثلاثاء.

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"فصل ١٨٧٦ معلمًا عليهم أحكام".. 15 تصريحًا مهمًا لوزير التعليم

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض آخر المستجدات عن بوابة التوظيف الإلكترونية للمعلمين، والإعلان عن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي النظام المعدل.

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التعليم: إجراء امتحانات ثانية ثانوي "ورقياً" لـ 5 فئات من الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات يناير ومايو للصف الثاني الثانوي للطلبة النظاميين بالمدارس الحكومية والخاصة سيتم إجراؤها إلكترونيا بنظام الـOpen Book، على أن تجرى الامتحانات بشكل ورقي بنظام الـOpen Book لطلبة المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات والمصريين بالخارج، وذلك لحين استكمال البنية التكنولوجية لهذه الفئات الطلابية.

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بالفيديو.. لحظة إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

أطلقت مصر مساء الثلاثاء، القمر الصناعي "طيبة 1" المتخصص في الاتصالات، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، الذي يقع على بعد 36 ألف كم من سطح الكرة الأرضية.

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أول تعليق من رئيس الوزراء بعد إطلاق القمر "طيبة 1" رسمياً

قال مجلس الوزراء، إن القمر الصناعي المصري للاتصالات " طيبة -1"، انطلق بنجاح مساء الثلاثاء.

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ماذا قال عمرو أديب عن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"؟

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علّق الإعلامي عمرو أديب، على نجاح مصر في إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" للاتصالات، مساء الثلاثاء.

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"موسم خير علينا".. غرفة السياحة توجه 3 رسائل للمعتمرين

وجه علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عدة رسائل إلى المعتمرين الراغبين في أداء العمرة لعام 1441 هجرية، وشركات السياحة المصرية العاملة في الموسم، تزامنًا مع انطلاق أولى رحلات العمرة، وبدأ التنفيذ الفعلي لبوابة العمرة المصرية، التي انطلقت الاثنين.

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"رحاب" تطلب إثبات نسب طفلتها: "جوزي رفض يسجلها عشان عنيها مش خضرا"

أقامت "رحاب. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها إثبات نسب مولودتها، مبررة طلبها "جوزي رفض يسجل بنتي ويستخرج لها شهادة ميلاد عشان عنيها مش خضرا".

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المحادثات الدستورية السورية في جنيف تصل لطريق مسدود

وصلت المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السورية بشأن صياغة الدستور إلى طريق مسدود الثلاثاء.

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الحريري: خياري لاسم رئيس الحكومة الجديد سيتحدد مع الاستشارات النيابية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، أن خياره لمن سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة المرتقبة، سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة وأنه سيتم الإعلان عن الاسم حينها في بيان رسمي.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة وإطلاق صافرات الإنذار في عسقلان

دوّت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وذلك في ظل توتر بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، أتبعها استهداف إسرائيلي لمواقع في القطاع.

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النواب الأمريكي يدعو ترامب لجلسة الاستماع المقبلة في تحقيق اتهامه بالتقصير

دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب للمشاركة في جلسة الاستماع المقبلة في التحقيق الخاص باتهامه بالتقصير، في جلسة تعقد يوم الأربعاء المقبل، والتي من المقرر أن تنظر في الأساس القانوني للتحقيق مع الرئيس.

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صدامات واشتباكات في مناطق متفرقة من لبنان بين أنصار قوى سياسية مختلفة

شهد لبنان صدامات واشتباكات عنيفة في مناطق متعددة، لاسيما في بيروت ومحافظة جبل لبنان وطرابلس (شمالا) وبعلبك (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق البلاد) كان أطرافها من أنصار ومؤيدي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، ومعهم مجموعات من أهالي عدد من المناطق والمدن.

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"فورين بوليسي" تكشف خسائر ترامب بعد أزمته مع القوات البحرية

قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاز في معركته الأخيرة ضد وزارة الدفاع "البنتاجون" لحماية ضابط البحرية إدوارد جالاجر، المتهم بإرتكاب جرائم حرب، والصادر بحقه أحكام قضائية تدينه في جرائم ارتكبها بالعراق.

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