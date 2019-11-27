أخبار مصر | انخفاض جديد.. درجات الحرارة اليوم في مصر وحالة الجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض جديد.. درجات الحرارة اليوم في مصر وحالة الجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، طقس دافئ شمالًا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 24

شبين الكوم 18 24

طنطا 18 24

دمنهور 15 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 16 23

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 16 23

دمياط 15 24

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 12 24

السويس 14 24

العريش 18 24

رفح 17 23

Advertisements

رأس سدر 18 24

نخل 08 25

نويبع 18 24

طابا 16 23

كاترين 06 19

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 17 29

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 12 25

سوهاج 17 26

قنا 18 28

الأقصر 16 31

أسوان 16 33

أبوسمبل 19 33

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 29

حلايب 23 28

رأس حدربة 23 27