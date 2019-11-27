مصر | في قضية قتل.. القبض على هارب من حكم بالإعدام ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في قضية قتل.. القبض على هارب من حكم بالإعدام ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل، بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع مفاده بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط "عبد الرحمن. خ. م"، 22 سنة، مقيم دائرة القسم، محكوم عليه في قضية (قتل) بالإعدام.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

