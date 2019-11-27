مصر | بـ"كيلو استروكس".. القبض على "ديلر" في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو استروكس".. القبض على "ديلر" في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كيلو استروكس بمنطقة الوراق شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا بورود معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع مفادها قيام "محمود. ع. م. م"، 30 سنة، عاطل، مقيم وراق العرب دائرة قسم شرطة الوراق، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات امكن ضبطه وبحوزته 8 اكياس بداخلهم كمية من مخدر الاستركس وزنت حوالي 750 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي 400 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

