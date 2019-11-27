مصر | أمن الجيزة يضبط 47 تاجر مخدرات و11 سلاحا ناريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 47 تاجر مخدرات و11 سلاحا ناريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 51 متهم، 4 تعاطي، 47 اتجار، عثر بحوزتهم على 2425 جرام مخدر الحشيش، 19 قرص مخدر، 138 جرام هروين، 900 جرام استروكس، 250 جرام شادو، 150 جرام افيون، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 11 متهم، 11 دفاع عن النفس، ضبط بحوزتهم طبنجة عيار 9 مم، 10 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم، 8 طلقات مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

