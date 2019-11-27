مصر | رفع 586 مخالفة اشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 586 مخالفة اشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 586 حالات تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 20 قضية جنائية مخالفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.