مصر | ضبط عاطل عثر بحوزته على 6 فرش حشيش و17 ألف جنيه بإمبابة

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ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على عاطل، عثر بحوزته على 6 فرش حشيش و17 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفاداها قيام "هشام.م. أ"، 24 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم العجوزة، سبق اتهامة في 3 قضايا مخدرات، سلاح ابيض، مشاجرة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم من القبض عليه وبحوزته 6 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعا 600 جرام، هاتف محمول، ميزان حساس، مبلغ مالي 16700 جنيه.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

