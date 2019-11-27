انخفاض الحرارة اليوم وأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 18

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كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 24
شبين الكوم 18 24
طنطا 18 24
دمنهور 15 23
الإسكندرية 12 23
بلطيم 16 23
مطروح 12 23
السلوم 12 22
سيوة 09 22
بورسعيد 16 23
دمياط 15 24
الزقازيق 15 24
الإسماعيلية 12 24
السويس 14 24
العريش 18 24
رفح 17 23
رأس سدر 18 24
نخل 08 25
نويبع 18 24
طابا 16 23
كاترين 06 19
الطور 18 26
شرم الشيخ 20 30
الغردقة 17 29
مرسى علم 20 28
الفيوم 15 25
بنى سويف 15 24
المنيا 13 24
أسيوط 12 25
سوهاج 17 26
قنا 18 28
الأقصر 16 31
أسوان 16 33
أبوسمبل 19 33
الوادي الجديد 13 28
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 29
حلايب 23 28
رأس حدربة 23 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 21 31
المدينة 18 28
الرياض 15 26
المنامة 21 25
أبوظبي 20 26
الدوحة 20 27
الكويت 13 24
دمشق 06 18
بيروت 20 26
عمان 11 23
القدس 12 22
غزة 16 26
بغداد 10 23
مسقط 19 26
صنعاء 10 21
الخرطوم 20 34
طرابلس 12 19
تونس 10 20
الجزائر 11 18
الرباط 08 20
نواكشوط 17 26
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 06 11
إسطنبول 10 18
إسلام آباد 10 21
نيودلهي 15 23
جاكرتا 24 31
بكين -04 06
كوالالمبور 24 31
طوكيو 07 20
أثينا 10 17
روما 08 17
باريس 08 13
مدريد 08 14
برلين 04 08
لندن 08 12
مونتريال 01 06
موسكو -08 -03
نيويورك 03 10
واشنطن 02 11
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