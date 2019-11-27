شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عن حركة المحافظين: «الشريف» للإسكندرية وطارق راشد للغربية (قائمة مُحدثة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على ملامح حركة المحافظين، المنتظر إعلانها رسمياً، اليوم.

وقالت «مصادر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن حركة المحافظين المتوقع إعلانها ستضم محمد طاهر الشريف، محافظاً للإسكندرية، وطارق راشد رحمي محافظًا للغربية، ومحمد هاني محافظًا لبني سوبف، وعمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر، وجاكلين عازر، نائباً لمحافظ الإسكندرية، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائباً لمحافظ الجيزة.

إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة الجديد

وأوضحت «المصادر» أنه سيتم الإعلان عن تعيين نواب شباب من البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب؛ نظرًا لما يتمتعون به من كفاءة بعد تأهيلهم خلال الفترة الماضية.

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جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية الجديد

كانت مصادر مطلعة قد قالت لـ«المصري اليوم»، إنه من المنتظر إعلان حركة المحافظين الجديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يؤدى المحافظين والنواب والمعاونين الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة.

طارق راشد رحمي، محافظ الغربية الجديد

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين ١٣ محافظا جديدا و٢٧ نائبا ومعاونا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وكان 27 محافظًا، و18 نائبا، قد أدوا في أغسطس من العام الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في أكبر حركة محافظين.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظين في الحركة السابقة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.