شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر، أنه جاري إنشاء مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة.

Advertisements

وأوضحت «عطية»، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق تم مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال زيارتها الأخيرة للبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة البحر الأحمر لمناقشة مشروع «اعرفنى تقبلني» لتوفير فرص عمل لشباب البحر الأحمر من ذوي الإعاقة.

وأشارت «عطية» إلى أن مركز مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل في محافظة البحر الأحمر ويأتي في ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية بجانب العمل على التوسع في إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان في مختلف المحافظات.