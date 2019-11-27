شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم الإعدام والمشدد لخلية ميكروباص حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية فى محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، وخلال الأسئلة سنجيب على أهم نقاط الدعوى.

ما هى الدائرة التى نظرت الدعوى؟

ــ نظرت الدعوى محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعقب حل الدائرة، نطق المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس الدائرة 5 إرهاب الحكم فى القضية.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ــ نظرت المحكمة فى الدعوى 38 جلسة كان آخرها جلسة النطق بالحكم والتى عقدت بتاريخ 25 نوفمبر 2015.

ما أبرز التهم التى تواجه المتهمين؟

وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها اغتيال معاون حلوان و7 أمناء شرطة، وسرقة مكتب بريد حلوان، وقتل العميد على فهمى رئيس مرور المنيب ومجند كان برفقته أمام منزله.

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كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالإعدام؟

حصل 7 متهمين على أحكام بالإعدام وهم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد والبراءة؟

حصل 3 متهمين على حكما بالسجن المشدد 15 سنة، وحصل 15 على حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، و7 متهمين على حكم بالبراءة.

ما أهم ما جاء بكلمة المستشار محمد السعيد قبل النطق بالحكم؟

ومن أبرز ما جاء بكلمة المحكمة: هؤلاء المتهمين امتلأت قلوبهم غدرا وعقولهم فكرا جانحا وجرهم شيطانهم بزمام اللعنة إلى الغدر والخيانة فراحوا تنازعوا شهواتهم إلا أن يجنوا على أنفسهم الجناية الكبرى ويسعوا الى الهلاك السعاية القصوى فما كان لهم إلا عاقبة الندامة والخسران، فلا يضن عاقل أن مثولهم الآن في موقف الحساب والمحاكمة قادر على إعادة الإنسانية في نفوسهم لأن الجريمة قد روتهم بلبنها وسقتهم قوة، هذه القضية تضمنت من الوقائع والأحداث ما يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان، ارتكب فيها المتهمون وقائع في أماكن وأوقات مختلفة ومتلاحقة قتلوا فيها حوالى 24 من أبناء هذا الوطن ما بين ضابط وأمين شرطة ومواطنين عزل خرجوا جميعا يؤدون واجبهم الوطنى من أجل استقرار وأمن وأما بلدهم ووطنهم مصر.